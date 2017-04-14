События

10:53 14.04.2017

Полиция задержала в Киевской области россиянина с оружием и взрывчаткой

В Киевской области полиция задержала 33-летнего гражданина Российской Федерации с оружием, взрывчаткой и наркотиками.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева, по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики.

Иностранец задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков.

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