События

10:40 14.04.2017

Северная Корея готова к превентивному удару против США, имеет достаточный ядерный потенциал - замглавы МИД КНДР

Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью, заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью АП.

"Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом", - заявил он в Пхеньяне.

"У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки, перед лицом превентивного удара США", - сказал замглавы МИД.

При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, заявил северокорейский дипломат. "Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной", - отметил Хан Сон Рёль.

Он напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в "Твиттере" Д.Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.

Дипломат подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

"Мы отправимся на войну, если они (США - ИФ) выберут это", - заявил он.

Хан Сон Рёль также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от "ядерных угроз и шантажа".

Он добавил, что идея Д.Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем "пустым обещанием".

Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания "Стратфор" сообщила, что авианосная группа США в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации.

ВАЖНОЕ

Турчинов об АТО: Наша задача - метр за метром, километр за километром продвигаться на восток

США могут нанести превентивный удар по Северной Корее

Порошенко подписал закон об усилении ответственности военных за нарушения на службе

Американский авианосец "Карл Винсон" подошел на расстояние авиаудара по Северной Корее

Ни один член НАТО не повторит судьбу Украины – Столтенберг

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева не располагает сведениями о возможных инцидентах и провокациях во время Пасхи, но работает усиленно

Реклама Burger King "взломала" устройства зрителей

Полиция задержала в Киевской области россиянина с оружием и взрывчаткой

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР истекло - Госдеп США

Vogue уволил саудовскую принцессу с поста главреда Vogue Arabia

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА