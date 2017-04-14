Северная Корея готова к превентивному удару против США, имеет достаточный ядерный потенциал - замглавы МИД КНДР

Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью, заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью АП.

"Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом", - заявил он в Пхеньяне.

"У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки, перед лицом превентивного удара США", - сказал замглавы МИД.

При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, заявил северокорейский дипломат. "Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной", - отметил Хан Сон Рёль.

Он напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в "Твиттере" Д.Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.

Дипломат подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

"Мы отправимся на войну, если они (США - ИФ) выберут это", - заявил он.

Хан Сон Рёль также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от "ядерных угроз и шантажа".

Он добавил, что идея Д.Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем "пустым обещанием".

Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания "Стратфор" сообщила, что авианосная группа США в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации.