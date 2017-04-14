США могут нанести превентивный удар по Северной Корее

США могут нанести превентивный удар по КНДР для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, сообщает в пятницу телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, спецслужбы США полагают, что Северная Корея может провести ядерные испытания уже в эти выходные.

Наряду с этим телеканал сообщает, что США направили два эсминца с крылатыми ракетами типа "Томагавк" в регион Корейского полуострова, причем один из них находится в 300 милях (482 км) от ядерного объекта КНДР.

Ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца "Карл Винсон" входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".