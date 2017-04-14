Гражданин Азербайджана предлагал пограничникам $100 за беспрепятственный въезд в Украину

Гражданин Азербайджана, превысивший сроки пребывания в Украине, предлагал пограничникам взятку, чтобы они позволили ему беспрепятственно въехать в страну.

Как сообщает пресс-служба Харьковского погранотряда, мужчина ехал в Украину из России поездом "Москва-Кривой Рог". В пункте контроля "Харьков пассажирский" во время паспортного контроля пограничники установили, что пассажир превысил сроки пребывания на территории Украины и его нельзя пускать в страну.

"Мужчина предложил пограничникам денежное вознаграждение за содействие в беспрепятственном пересечении границы в размере $100. Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и после составления всех необходимых документов гражданина Азербайджана передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.