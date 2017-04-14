События

02:38 14.04.2017

Задержанные в Крыму крымские татары получили более месяца административного ареста на шестерых

Семь человек, которые были задержаны полицией ранее в четверг в Бахчисарае в Крыму, получили по решению суда административные наказания - от 10 тысяч рублей штрафа до 12 суток админареста, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Так, один крымский татарин должен заплатить штраф, еще один получил двое суток админареста, двое - по трое суток, еще столько же - по семь суток, один - 12 суток, говорится в видеокомментарии защитника.

Заседания в Бахчисарайском райсуде закончились поздно вечером.

Между тем МВД Крыма вечером сообщило на своем сайте, что в ходе обысков по месту проживания двух жителей Бахчисарая, 1995 и 1983 годов рождения, "изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, литература экстремистской направленности".

В отношении первого составлен административный протокол по ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП РФ.

В отношении второго админпротоколы по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Э.Семедляев ранее в четверг сообщил "Интерфаксу", что сотрудники полиции провели обыски в домах двух крымских татар. Те якобы разместили в соцсетях атрибутику запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир". Соотечественников пришли поддержать их соседи и родственники. Шесть человек были задержаны, одного потом отпустили. Оставшимся вменяют участие в несанкционированном митинге.

Руководитель пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашова назвала обыски в Бахчисарае плановыми мероприятиями, направленными "на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации".

"Один из правоохранителей был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух для пресечения противоправных действий группы граждан", - сказала О.Кондрашова "Интерфаксу".

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