Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР истекло – Госдеп

Время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер, заявили в Госдепартаменте США.

"Думаю, есть понимание, что время для дискуссий, для разного рода долгосрочных переговоров, стратегий решения - прошло", - заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер на брифинге в четверг.

По его словам, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений".

Ранее в четверг появились сообщения о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

"Коммерческие спутниковые снимки - от 12 апреля - ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля - в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.