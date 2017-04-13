В Международном центре перспективных исследований, услугами которого пользовался нардеп Артеменко, идет обыск

Следователи прокуратуры АР Крым и сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в офисе общественной организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался народный депутат Украины Андрей Артеменко.

"Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыск в помещении офиса общественной организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался народный депутат Верховной Рады Украины А.Артеменко", - сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Разрешение на проведение обыска 13 апреля предоставил Голосеевский районный суд Киева.

Обыск проводится в рамках уголовного производства, расследуемого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, указали в прокуратуре.

"В настоящее время обыск продолжается", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

План А.Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Д.Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

По заявлению А.Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

Органы прокуратуры расследуют производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

20 февраля фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата А.Артеменко из своего состава.