Запрет РФ украинского рыбпромысла в водах возле Крыма может стать поводом для нового международного иска

Если Россия попытается препятствовать работе украинских рыбаков в территориальных водах Украины в Крыму, это может стать поводом для международного иска против Москвы, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации", - сказала вице-премьер на брифинге в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный запрет украинским рыбакам работать в водах возле Крыма.

При этом она отметила, что такой иск будет абсолютно обоснованным.

Как сообщалось, 4 апреля крымский пограничный отряд, который действовал от имени РФ, остановил украинское рыболовное судно "Рыбак Херсона" с целью его осмотра. Пограничная группа выдвинула претензию о якобы нарушения судном границы 400 м, мотивируя это тем, что судно по их мнению зашло в буферную зону. В результате 4-часового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 тыс. рублей.

Под угрозой со стороны крымских пограничников конвоировать украинское судно под арест в ближайший порт АР Крым, капитан судна был вынужден поставить подпись под составленным протоколом, после чего крымские пограничники покинули судно.