События

15:10 13.04.2017

Украина подала новые доказательства к крымскому иску в ЕСПЧ - Петренко

Украина подала новые и беспрецедентные доказательств к крымскому иску к Российской Федерации в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ), заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу относительно подготовки и подачи дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств абсолютно новых и беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в рамках того, что мы можем сказать по регламенту ЕСПЧ", - сказал П.Петренко на брифинге в Киеве в четверг.

При этом министр подчеркнул: "С теми доказательствами и пояснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет".

При этом глава Минюста анонсировал отдельную пресс-конференцию по этому поводу.

ВАЖНОЕ

В Госпогранслужбе предупреждают о провокациях ФСБ РФ против украинцев

Один военный погиб и двое ранены за сутки в зоне АТО в результате боевых действий

В ОРДЛО требовали допустить в украинские тюрьмы для верификации списков заложников "антимайдановцев"

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о захвате школы в Беслане общую сумму ущерба почти 3 млн евро

Генпрокуратура известила о подозрении замначальника Киевского облуправления ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

Второй за три дня пожар уничтожил около 20 домов на побережье Одессы

Ситуация на КПВВ Донбасса остается напряженной – Госпогранслужба

Строительство мемориала-музея Революции достоинства начнется в будущем году, рассчитывают на Банковой

Киевсовет инициирует экологическую проверку завода "Энергия"

Во время проведения "Евровидения" в Киеве будут работать около 7 тысяч камер наблюдения

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на детские игрушки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА