Украина подала новые доказательства к крымскому иску в ЕСПЧ - Петренко

Украина подала новые и беспрецедентные доказательств к крымскому иску к Российской Федерации в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ), заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу относительно подготовки и подачи дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств абсолютно новых и беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в рамках того, что мы можем сказать по регламенту ЕСПЧ", - сказал П.Петренко на брифинге в Киеве в четверг.

При этом министр подчеркнул: "С теми доказательствами и пояснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет".

При этом глава Минюста анонсировал отдельную пресс-конференцию по этому поводу.