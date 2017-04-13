В ОРДЛО требовали допустить в украинские тюрьмы для верификации списков заложников "антимайдановцев"

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) требовали допустить в украинские тюрьмы для верификации списков заложников представителей "антимайдана", заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Знаете что (представители ОРДЛО – ИФ) сказали? Мы требуем, чтобы в украинские тюрьмы зашли представительницы "антимайдана" с конкретными фамилиями, и они верифицировали этих людей", - сказала И.Геращенко с трибуны Верховной Рады Украины в четверг.

Она напомнила, что ранее боевики отказались от участия представителей международного Комитета Красного Креста и миссии ООН по правам человека в процессе верификации списков заложников.

При этом первый вице-спикер добавила, что в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 12 апреля, удалось достичь договоренности о том, что верифицировать списки будет офис украинского омбудсмена совместно с ОБСЕ.

"Украинская сторона вчера добилась того, что эту верификацию, очень важную для того, чтобы мы могли начать процесс освобождения… сделал офис уполномоченной по правам человека Лутковской (Валерии Лутковской – ИФ), потому что это ее мандат, вместе с ОБСЕ. Вот на каком этапе мы находимся", - сказала И.Геращенко.

Кроме того, по ее словам, идет работа над тем, чтобы представители МККК получили доступ к тюрьмам на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В то же время И.Геращенко эмоционально раскритиковала позицию украинских политических сил, которые выступают против Минского формата переговоров, а также которые используют родственников заложников в своих политических целях.

Накануне И.Геращенко сообщила, что количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 лиц, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения - более 600 лиц", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске 12 апреля.

По ее словам, из этих 600 лиц 30 не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а среди 500 оставшихся несколько сотен не хотят перемещаться на оккупированные территории.