Во время проведения "Евровидения" в Киеве будут работать около 7 тысяч камер наблюдения

В Киеве в полной мере подготовлена инфраструктура для технического обеспечения безопасности гостей международного песенного конкурса "Евровидение 2017" и киевлян.

На пресс-конференции в четверг в Киеве руководитель штаба координации мероприятий безопасности во время подготовки и проведения "Евровидения-2017" Богдан Лизогуб рассказал, что в настоящее время проводится весь комплекс мероприятий для обеспечения безопасности гостей "Евровидения" и киевлян. "Все локации нами системно изучены, рассматриваются все риски, которые могут возникнуть", - отметил он.

Б.Лизогуб подчеркнул, что в целом к обеспечению безопасности во время проведения "Евровидения" будут привлечены около 10 тысяч правоохранителей. По его словам, будет усиленно патрулироваться центральная часть города и все локации, связанные с конкурсом.

Что касается непосредственно безопасности иностранных гостей, то, как рассказал руководитель штаба, за каждой делегацией будут закреплены англоязычные полицейские, подразделения охраны будут обеспечивать безопасность иностранных гостей в местах их локации. Также для иностранных гостей "Евровидения" разработаны рекомендации действий в той или иной ситуации, в международном аэропорту "Борисполь" и в центре Киева будут размещены информационные киоски и стенды.

"Мы не видим оснований для каких-то серьезных инцидентов, но, конечно, мы готовимся к любому развитию событий, рассматриваем любые варианты… чтобы их упредить", - отметил он.

В частности, по словам Б.Лизогуба, на будущей неделе пройдут практические тактико-специальные учения.

Также он рассказал, что планируется ограничение движения транспорта во время проведения конкурса, в частности, это касается центра столицы.

В свою очередь директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров сообщил о том, что в настоящее время в Киеве установлены около 4 тысяч камер видеонаблюдения на объектах социально-культурного значения, музеях, театрах, в местах массового скопления людей, на пяти мостах в столице и непосредственно на центральных улицах Киева. "То есть, у нас полностью создана инфраструктура для технического обеспечения безопасности в Киеве", - заверил он.

Также Ю.Назаров сообщил, что определены 13 ключевых локаций "Евровидения" (включая Броварской проспект, Михайловскую и Софийскую площади, ул.Крещатик, Почтовую и Контрактовую площади, Труханов остров).

По его словам, в основных локациях будут установлены 250 смотровых камер и 50 роботизированных камер с возможностью оперативного отслеживания. "На Международном выставочном центре планируем установить 115 камер, которые будут размещены внутри и снаружи помещения, будет создан мониторинговый центр для анализа ситуаций", - рассказал Ю.Назаров.

"То есть, около 7 тысяч камер видеонаблюдения будут наблюдать за текущей ситуацией, будет работать наш мониторинговый центр и будет полная координация взаимодействия между коммунальными службами и правоохранителями", - подытожил директор департамента КГГА.

Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве.