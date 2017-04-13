В Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди

В ближайшие сутки, 14 апреля, погоду в Украине будет определять прохладный, влажный воздух и атмосферные фронты, перемещающиеся из западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в большинстве регионов Украины временами ожидается небольшой дождь, лишь в южной части - без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях местами на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла, в южной части 13-18°.

В Карпатах временами дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве временами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,4 градусов тепла в 1972 году, самая низкая ночью на отметке 3,9 градусов мороза в 1928 году.

В субботу, 15 апреля, в большинстве регионов Украины без осадков, лишь в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях местами пройдет небольшой дождь.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла (в западных и Житомирской областях заморозки на почве 0-5°); днем 9-14° тепла, на Закарпатье и в южной части 12-18°.

В Карпатах без осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве также без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.