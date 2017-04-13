Гройсман в четверг находится с рабочей поездкой в Кировоградской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в ее рамках поездки премьер ознакомится с консультативной поликлиникой областной больницы, отремонтированной на средства Государственного фонда регионального развития и средства областного бюджета, и построенным на средства областного бюджета современным операционным блоком, где проводятся операции на открытом сердце, в Кировоградском областном кардиологического диспансере.

Также В.Гройсман проведет селекторное совещание по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций и ознакомится с реализацией государственной программы "Доступные лекарства".

Глава правительства посетит медицинский факультет №2 Донецкого национального медицинского университета в г.Кропивницкий и пообщается со студентами.