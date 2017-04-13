Иванка Трамп названа самой популярной сотрудницей Белого дома среди американцев – опрос

Дочь президента США Иванку Трамп назвали самым популярным сотрудником Белого дома, следует из совместного опроса компании Morning Consult и издания "Политико", опубликованного в среду.

Согласно опросу, 46% респондентов положительно оценивают И.Трамп, которая в марте 2017 года стала официальным сотрудником Белого дома США. Еще 36% опрошенных американцев отрицательно оценивают деятельность дочери президента на посту советника Д.Трампа. Также 17% респондентов из трех вариантов ответа на вопрос выбрали пункт "никогда не слышал о ней".

Зятя американского президента и супруга И.Трамп Джареда Кушнера, который является в настоящее время старшим советником Д.Трампа, лишь 27% опрошенных оценили положительно, еще 30% - отрицательно, 42% - "не слышали о нем".

Первая леди США Мелания Трамп также получила высокие оценки среди респондентов. Не менее 48% опрошенных американцев отозвались о ней положительно, 34% - отрицательно, остальные 17% "никогда не слышали" о первой леди США.

Деятельность пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера вызывает одобрение у 28% американцев, 37% оценивают ее отрицательно, и 36% "никогда не слышали" о нем.

Опрос проводился с 6 по 9 апреля среди 1988 человек.