Трамп: переговоры Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов.
"Я думаю, что у него была очень успешная встреча... Но мы увидим результаты, которые, возможно, появятся через некоторое время", - сказал он в среду на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.
По словам президента, "результаты самое важное, не просто переговоры".
"Основываясь на том, что я слышал, дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали", - заметил он.
"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", - сказал Д.Трамп.