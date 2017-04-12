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23:48 12.04.2017

Трамп: переговоры Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов.

"Я думаю, что у него была очень успешная встреча... Но мы увидим результаты, которые, возможно, появятся через некоторое время", - сказал он в среду на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.

По словам президента, "результаты самое важное, не просто переговоры".

"Основываясь на том, что я слышал, дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали", - заметил он.

"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", - сказал Д.Трамп.

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