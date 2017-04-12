События

22:52 12.04.2017

Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США – Тиллерсон

Конфликт в Украине будет препятствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона до момента его полного урегулирования, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ситуация в Украине останется препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США до полной реализации Минских соглашений", - сказал Р.Тиллерсон по итогам переговоров в Москве в среду.

Госсекретарь отметил, что Россия "может добиться прогресса в реализации минских договоренностей путем снижения уровня насилия, а также предпринимая шаги по выводу противостоящих Киеву сил и отводу тяжелых вооружений с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль".

ВАЖНОЕ

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

Лутковская примет участие в работе над верификацией списков пленных

ТКГ подтвердила свою приверженность "режиму тишины" в преддверии пасхальных праздников

В Черногории задержана участница "газовой схемы" Мусиенко, САП предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину

Порошенко заявляет о готовности украинских военных при необходимости быстро вернуть вооружение на позиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура разоблачила на взяточничестве старшого следователя ГФС в Запорожской области

Трамп: переговоры Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов

Украинский военный погиб в результате обстрела боевиками "Шахты Бутовка" – пресс-центр АТО

Россия блокировала проект резолюции СБ ООН по осуждению химической атаки в Сирии

Глава Одесской области недоволен работой фитосанитарной службы в регионе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
кеды мужские
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА