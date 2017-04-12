Россия блокировала проект резолюции СБ ООН по осуждению химической атаки в Сирии

Россия в среду наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химатаке в Сирии.

Документ поддержали 10 членов СБ ООН. 2 проголосовали против, 3 - воздержались.

Вместе с Россией против проекта резолюции проголосовала Боливия. Воздержались от голосования Китай, Эфиопия и Казахстан.

4 апреля СМИ сообщили об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

В предложенном "западной тройкой" - Великобританией, Францией и США - проекте резолюции СБ осуждается использование химического оружия в Сирии, в частности, осуществлённая 4 апреля атака.