Лавров: расстояние между РФ и США по Сирии и Украине не считаю непреодолимым

Глава МИД РФ Серей Лавров считает преодолимыми разногласия Москвы и Вашингтона по Украине и Сирии.

"Не считаю, будто мы с США находимся на непреодолимом расстоянии по многим вопросам международной повестки дня. Это касается и Сирии, и Украины", - сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

Министр отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой были достигнуты договоренности "не только о сохранении, но и об активизации каналов диалога и по Сирии, и по Украине".