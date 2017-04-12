США и РФ должны остановить деградацию двусторонних отношений – Тиллерсон

РФ и США договорились учредить рабочую группу по стабилизации российско-американских отношений, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы должны остановить деградацию наших отношений, должны восстановить доверие для того, чтобы решить вопросы, которые являются важными для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", - сказал он по итогам переговоров в Москве.

"Мы также договорились, что должны работать линии связи между старшими руководителями как на дипломатическом, так и на военном уровне", - отметил госсекретарь США.