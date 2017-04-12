События

20:27 12.04.2017

Детективы НАБУ задержали экс-замдиректора "Госвнешинформа"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прокуратуры задержали в среду экс-заместителя директора государственного предприятия "Госвнешинформ" по подозрению в присвоении средств и служебном подлоге.

"По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года бывший заместитель директора "Госвнешинформ" по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Расследование установило, что отмеченные ЧП фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности", - сообщается на официальном сайте НАБУ.

Действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Задержанный извещен о подозрении в совершении правонарушений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовных правонарушениям других служебных лиц.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

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