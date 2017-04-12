Активисты "Национального корпуса" вновь блокируют Сбербанк в Днепре

Активисты партии "Национальный корпус" после перерыва вновь блокируют центральное отделение "дочки" Сбербанка России – Сбербанка – в Днепре.

"После недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка в центре Днепра, во время которого у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, "Национальный корпус" начинает новый этап акций против банков страны-агрессора. Сегодня утром, несмотря на дождь, 50 активистов пришли к центральному отделению Сбербанка в Днепре, заклеили его информационными стикерами с призывами забирать деньги, вывесили огромный флаг Украины … и продолжают пикет", - говорится в сообщении "Национального корпуса" на его странице в Фейсбуке.

В партии напомнили, что начинают новый этап бессрочной акции против банков государства-агрессора.