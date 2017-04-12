Украинским военным на передовой в зоне АТО с 1 апреля будут увеличены денежные выплаты - Порошенко

Украинским военнослужащим, находящимся в зоне АТО, с 1 апреля будут увеличены денежные выплаты, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мной было поручено министру обороны и начальнику Генштаба увеличить денежное обеспечение, и уже с 1 апреля все военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновения, будут получать доплату до денежного обеспечения в размере 7,5 тыс. грн", - сказал президент, выступая перед военнослужащими 17-ой отдельной танковой бригады в Луганской области в среду.

По его словам, военнослужащие, которую несут службу на второй линии столкновения, будут получать доплату в размере 3,5 тыс. грн.

"Также дано поручение выделить ресурсы и обеспечить улучшение условий размещения в местах постоянной дислокации", - сказал П.Порошенко.