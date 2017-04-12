События

15:14 12.04.2017

Первая леди США выиграла суд против газеты Daily Mail

Британская газета Daily Mail публично принесла извинения супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, а также сообщила, что выплатит первой американской леди компенсацию за понесенный ущерб.

"Мы понимаем, что эти (опубликованные в газете - ИФ) заявления о госпоже Трамп - неправда... Мы приносим извинения госпоже Трамп за принесенные неудобства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания в среду.

При этом сумму, которую издание готово выплатить М.Трамп, в суде не озвучили.

По данным источников западных агентств, Daily Mail и М.Трамп сошлись на сумме около $3 млн. Так, CNN сообщила о $2,9 млн возмещения убытков и ущерба, которые должны быть выплачены первой леди США.

Ранее сообщалось, что М.Трамп подала иск о клевете против британского издания Daily Mail, распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг. Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, причем сторона защиты оценивала понесенный М.Трамп ущерб в $150 млн.

В августе 2016 года в выпуске словенского журнала Suzy была опубликована статья о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена Daily Mail. В материале содержалась информация о том, что М.Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое якобы предлагало, среди прочего, эскорт-услуги.

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