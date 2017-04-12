Обвинение в хищении 82 млн грн нацпроекта "Воздушный экспресс" направлено в суд - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения около 82 млн грн госпредприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона".

Как сообщила пресс-служба НАБУ, 10 апреля обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский райсуд Киевской области.

По версии следствия, бывший и. о. директора ГП по предварительному сговору с частным лицом, используя более 20 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, под видом заключения и исполнения хозяйственно-правовых договоров, похитили денежные средства ГП "Воздушный экспресс", предназначавшиеся для строительства железнодорожного пассажирского сообщения Киев - международный аэропорт "Борисполь".

В сентябре 2016 года частное лицо (которое обеспечило создание предприятий с признаками фиктивности, заключение фиктивных хозяйственно-правовых договоров и дальнейшее снятие наличных средств) задержано и взято под стражу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 2 ст. 205 ("фиктивное предпринимательство") Уголовного кодекса Украины.

Другой подозреваемый – бывший и. о. директора ГП "Воздушный экспресс" - объявлено в международный розыск. В отношении него решением Соломенского райсуда Киева в марте 2017 года применена процедура так называемого "заочного осуждения".

В случае признания вины обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишением свободы на срок до 12 лет.

Как сообщалось, прокуроры – процессуальные руководители САП при участии оперативников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в сентябре 2016 года задержали участника указанной схемы хищения госсредств - бывшего адвоката, который подозревается в участии в завладении государственными денежными средствами путем выведения их через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.

На то время в этом уголовном производстве были уведомлены о подозрении два лица, в том числе бывший руководитель ГП "Воздушный экспресс" Геннадий Дьяченко.

Национальный проект "Воздушный экспресс" - железнодорожное пассажирское сообщение Киев - международный аэропорт "Борисполь", строительство других инфраструктурных объектов Киевского региона" - направлен на обеспечение развития транспортной инфраструктуры, усиление конкурентных позиций украинских авиаперевозчиков, рост инвестиционной и туристической привлекательности страны.

Для его реализации в 2011 году под госгарантии был заключен кредитный договор с Экспортно-импортным банком Китая на сумму $372,3 млн.

Генеральным подрядчиком для выполнения работ по строительству "под ключ" была определена Китайская национальная машиностроительная корпорация.

В 2014 году бывший тогда министром инфраструктуры Максим Бурбак заявил в интервью "Фокусу", что Украина выплачивает кредит по национальному проекту "Воздушный экспресс", при этом неизвестно, куда исчезло около $50 млн.

Госинвестпроект тогда опроверг это заявление.