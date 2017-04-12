События

08:43 12.04.2017

Три землетрясения произошло на Филиппинах

Три подземных толчка зафиксированы на Филиппинах, сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао в 82 км к северо-западу от города Давао в ночь на среду, эпицентр имел координаты 7.62 градуса северной широты и 124.81 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,7 были зафиксированы в в акватории моря Сулавеси соответственно, в 234 км и 191 км восточнее города Генерал-Сантос (о.Минданао) во вторник.

По интенсивности сотрясений в эпицентре эти землетрясения оцениваются как "очень сильные".

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