События

06:03 12.04.2017

Итальянская полиция изъяла вино, произведенное в оккупированном Крыму, с российского стенда на выставке в Вероне

Полиция Италии изъяла вино, произведенное на предприятиях оккупированного Россией Крыма, с российского стенда на выставке Vinitaly в Вероне, сообщает ВВС.

Изъятие вина было произведено по итогам обращения посольства Украины в Италии.

Согласно сообщению, самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на выставке в Вероне была арестована продукция крымских предприятий.

"Организаторы российской экспозиции уточнили, что из основного стенда сняли вина крымских и севастопольских производителей, а к основной выставке российских виноделов претензий не было", - говорится в сообщении.

В министерстве сельского хозяйства РФ информацию о изъятии вин крымского производства подтвердили.

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