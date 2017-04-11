События

16:21 11.04.2017

РФ обладает информацией о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии - Путин

У России есть информация, что провокация с химоружием в сирийском Идлибе может повториться и в других районах этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в этом власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.

В минувшую пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в Идлибе.

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