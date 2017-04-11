События

15:22 11.04.2017

В ГП "Документ" надеются на возобновление работы в Киеве до конца текущей недели

В Государственном предприятии "Документ" рассчитывают на возобновление работы паспортных сервисов в Киеве до конца текущей - начала следующей недели и рассматривают возможность сотрудничества с новым оператором, предоставляющим защищенные каналы связи.

"Мы надеемся, что до конца этой недели четыре паспортных сервиса в Киеве возобновят свою работу. В крайнем случае, это произойдет к началу следующей недели", - сказал агентству "Интерфакс-Украина пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

Он добавил, что предприятие на следующей неделе рассчитывает возобновить работу сервисов во всех крупных городах страны.

Также В.Полищук рассказал, что ГП "Документ" из-за проблем, возникших у телекоммуникационной компании, предоставляющей защищенные каналы связи, будет вынужден искать другого партнера. "По всей видимости, будем искать другую компанию с защищенными каналами связи", - сказал пресс-секретарь.

В.Полищук подчеркнул, что украинцы в случае необходимости могут получить оформленные в ГП документы через миграционную службу.

Как сообщалось ранее, вечером 6 апреля в Украине были временно приостановлены оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах". Подразделения миграционной службы работали в штатном режиме.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Государственная миграционная служба обратилась с письмами в СБУ, Госспецсвязь и госпредприятие "Украинские специальные системы (ГП УСС) относительно максимально быстрого возобновления работы каналов связи и возобновления возможности оформления и выдачи документов. В свою очередь в госпредприятии "Документ" заявляли, что предприятие приостановило работу из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи.

7 апреля ГП "Документ" возобновило работу, однако впоследствии вновь возникла проблемы из-за оператора связи. В пресс-центре СБУ информировали, что сотрудники СБУ разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы (ГМС), что создает условия для утечки информации с ограниченным доступом; серверы ГМС не изымались.

По информации пресс-центра, главным следственным управлением Службы безопасности проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для ГМС. По информации спецслужбы, во время выполнения контракта в результате предварительного сговора с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

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