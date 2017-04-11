Еще 14 осужденных переданы из Донецка на подконтрольную Украине территорию

Передача 14 осужденных в Донецке уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской состоялась во вторник, сообщил руководитель офиса омбудсмена Богдан Крикливенко.

"Еще 14 человек уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке", - написал он на странице в Фейсбуке.

По данным Б.Крикливенко, всего из Донецка за 2 года вывезли 147 человек.

Он также выложил фотографии передачи осужденных.

В свою очередь, сайт уполномоченного по правам человека подтверждает передачу этих 14 заключенных, а также напоминает о предыдущих таких операциях.

Так, в июле 2015 года состоялась передача первых 9 украинских осужденных. Во время второй передачи, 5 августа 2015 г., удалось забрать 20 заключенных из Донецкого следственного изолятора. 8 декабря 2015 г. осуществлена третья успешная операция по передаче 20 осужденных, отбывавших наказание в Енакиевской исправительной колонии №52.

5 февраля 2016 года 18 осужденных, находящихся в различных учреждениях системы исполнения наказаний Донецкой области, вернулись с неподконтрольной правительству Украины территории на контролируемую. 20 апреля 2016 г. переданы еще 20 осужденных с неподконтрольной правительству Украины территории. А 21 июля 2016 г. были перемещены 23 осужденных. Седьмая передача состоялась 19 октября 2016 г. (также 23 осужденных).

"Всего за последние два года по инициативе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялось 8 подобных передач украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР", благодаря чему удалось переместить 147 человек на подконтрольную украинской власти территорию. (…) 17 марта 2017 г. благодаря совместным усилиям уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой произошло перемещение 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым на материковую часть Украины", - подытожили в офисе омбудсмена.