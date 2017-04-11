В ВСУ констатируют снижение в I кв. количества преступлений, совершенных военными

Количество инцидентов и преступлений, совершенных украинскими военными, за три месяца 2017 года снизилось на 23%, сообщил начальник Военной службы правопорядка (ВСП) в Вооруженных силах Украины Игорь Криштун.

"Благодаря совместной работе всех частей военного управления снизилось (по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году) на 23% общее количество инцидентов и преступлений, также снизилось на 37% количество небоевых и необратимых потерь", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

И.Криштун также отметил, что с начала АТО военнослужащие ВСП разыскали около 80% военных, которые самовольно покинули воинские части или места службы.

Говоря о работе по предупреждению незаконного вывоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ из зоны АТО, начальник ВСП отметил, что в текущем году по нарушениям такого рода уже начато 65 уголовных производств.