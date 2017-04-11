События

12:38 11.04.2017

РФ рано или поздно выплатит Украине компенсацию за оккупацию, убежден Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что РФ выплатит компенсацию Украине за оккупацию территорий, как в свое время это вынуждена была сделать Германия по итогам Второй мировой войны.

"Это не только оккупированная часть Донбасса, но и Крым, когда россияне зашли и фактически все то, что принадлежит украинским гражданам, в один момент украли для собственных нужд. Понимаю, что это (возвращение земель, недр, предприятий Украине - ИФ) не будет завтра, но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине, и всем другим странам, которым наносит вред", - сказал В.Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.

ВАЖНОЕ

Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, боевики осуществили 66 обстрелов

Порошенко: Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей - не допустить возрождения тоталитаризма

Суд отклонил обвинительный акт прокуратуры по делу Пасишника

Боевики обстреливают Марьинку, учеников одной из школ эвакуировали в убежище

В Одессе горел причал, огонь уничтожил 15 частных домов

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ констатируют снижение в I кв. количества преступлений, совершенных военными

В Украине опять похолодает

Украина при необходимости разъяснит EBU ситуацию с запретом въезда Самойловой во избежание санкций – Кириленко

Гражданин Узбекистана Акилов признал вину за теракт в Стокгольме

Бывший руководитель управления здравоохранения Николаевской ОГА подозревается в попытке получения неправомерной выгоды

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА