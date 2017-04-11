События

12:35 11.04.2017

В Украине опять похолодает

В ближайшие сутки, 12 апреля, под натиском арктического холода тепло начнет отступать за пределы Украины, погоду большинства областей, кроме запада, будет определять атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, восточных областях ожидается кратковременный дождь. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°; днем 10-15° тепла, в южных областях до 17°.

В Киеве ночью - кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура днем 12 апреля была зафиксирована на отметке 23,8 градусов тепла в 2015 году, самая низкая ночью на отметке 2,9 градусов мороза в 1928 году.

В четверг, 13 апреля, в южной части и Днепропетровской области - без осадков; температура ночью 5-10°, днем 14-19°. На остальной территории временами дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных и северных областях 7-12°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем пройдет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

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