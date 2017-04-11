На Харьковщине в ДТП с участием маршрутки 2 человека погибли, 13 доставлены в больницу

В г.Балаклея (Харьковская обл.) в понедельник вечером в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и маршрутного автобуса погибли два человека.

"По предварительным данным водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП водитель Skoda Octavia и его пассажирка погибли. В момент столкновения в маршрутке находились 18 человек. Из них 13 были доставлены в больницу", - рассказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" старший инспектор управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко.

По его данным, один пассажир от медицинской помощи отказался, еще 9 человек отпустили после оказания медицинской помощи, а на ночь в больнице оставили трех пострадавших.