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10:46 11.04.2017

Суд отклонил обвинительный акт прокуратуры по делу Пасишника

Соломенский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт по делу экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника из-за несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса, сообщил агентству Интерфакс-Украина" сам обвиняемый.

"Сегодня Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство моей защиты и вернул обвинительный акт прокурору как составленный с нарушением требованиям УПК. Основная причина возврата – отсутствие потерпевшего", - сказал он.

А.Пасишник уточнил, что "потерпевшим" в понимании УПК является лицо, которому нанесен ущерб в любой форме – моральный, материальный.

"Нет убытка – нет потерпевшего", - резюмировал он.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины 24 февраля 2016 года начало уголовное производство по ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту осуществления 25 января - 1 февраля 2016 года незаконного влияния со стороны А.Пасишника на бывшего в то время главу Министерства экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра.

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