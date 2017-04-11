События

10:09 11.04.2017

Правоохранители задержали на взятке и.о. замначальника Одесской таможни

Сотрудники управления СБУ в Одесской области вместе со следователями прокуратуры области и управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГФС) в области задержали на взятке исполняющего обязанности заместителя начальника Одесской таможни ГФС - начальника таможенного поста "Черноморский".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долларов за беспрепятственное таможенное оформление груза.

В прокуратуре отметили, что задержанный также является первым заместителем начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимал по командировке.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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