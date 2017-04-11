События

08:23 11.04.2017

КНДР пригрозила США войной в случае эскалации напряженности на Корейском полуострове

Действия США, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности, ведут к началу войны, заявил во вторник МИД Северной Кореи.

"КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается: "Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя".

Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя выдвижение ударной авианосной группы США в сторону Корейского полуострова, отметил: "Это доказывает, что опрометчивые шаги США, целью которых является вторжение в КНДР, вступили в серьезную стадию".

Как сообщалось, США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карс Винсон" к корейским берегам. Ранее планировался ее заход в Австралию.

Наблюдатели отмечают, что это является демонстрацией силы, однако не исключают нанесения США удара по Северной Корее. В качестве аргумента эксперты приводят нанесение США ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС на минувшей неделе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне заявил в интервью телеканалу CBS, что удар по Сирии является предупреждением другим странам, включая Северную Корею.

В понедельник в Италии в рамках встречи глав МИД стран большой семерки госсекретарь подтвердил: "Мы настроены на то, чтобы призвать к ответственности каждого и всех, кто совершает преступления против невинных людей по всему миру".

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