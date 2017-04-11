В пунктах пропуска на границе с ЕС осуществляется оптимизация погранично-таможенных процедур – Госпогранслужба

В международных пунктах пропуска на границе с Европейским союзом осуществляется оптимизация погранично-таможенных процедур и устранение предпосылок к противоправной деятельности, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Прогнозируя возможное увеличение количества автотранспорта в пунктах пропуска через границу в весенне-летний период, Государственная пограничная служба Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и комфорт лиц, пересекающих государственную границу. В основе этой работы - поиск решений для ритмичной работы пунктов пропуска, оптимизация погранично-таможенных процедур и устранение предпосылок к противоправной деятельности", – говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Мероприятия проводятся как собственными силами, так и во взаимодействии с общественностью, органами государственной власти, местного самоуправления, транспортными компаниями, другими силовыми структурами и правоохранительными органами сопредельных государств. Также по инициативе Госпогранслужбы постоянно проводятся совместные совещания.

Всего на границе с ЕС функционирует 18 международных пунктов пропуска для автомобильного сообщения, большинство из которых находится на границе с Польшей и Венгрией.

Количество лиц и транспортных средств существенно превышают проектные способности пунктов пропуска. На отдельных направлениях суточные показатели вдвое больше за проектные, а накануне праздничных дней - имеют пиковые значения. Реконструкция отдельных пунктов пропуска также не позволяет кардинально увеличить их пропускную способность.

Наибольшая нагрузка отмечается на польском участке, где ежегодно количество автомобилей увеличивается на 400-700 тыс., в основном это легковые автомобили. Так, в 2013г это количество составляло 6 млн автомобилей, а в 2016г – 12,3 млн.

По инициативе Госпогранслужбы введен эксперимент по разграничению полос движения транспорта перед пп "Рава-Русская" и "Краковец". Он предусматривает отделение направлений для транспортных средств с украинской и иностранной регистрацией, следующих из Украины. В ближайшее время эксперимент также начнется и в пп "Ягодин".

Вместе с тем, разработаны новые технологические принципы контроля – принцип одной остановки автомобиля, контроль граждан без их выхода из транспортных средств, сочетание зон пограничного и таможенного контроля, исключение дублирования функций и т. п. После апробации планируется их широкое внедрение в большинстве пунктов пропуска, в первую очередь на границе с Польшей.

Кроме того, в случае возникновения очередей пограничники оперативно принимают меры согласно своей компетенции, в частности, выставляются дополнительные пограничные наряды для поддержания режима и правопорядка, осуществляется перенаправление потоков в другие пункты пропуска, за счет резервов разворачиваются дополнительные рабочие места. Также на ведомственном сайте создана интерактивная карта с онлайн информацией о загруженности пунктов пропуска. Для упорядочения движения транспорта перед пунктами пропуска введен механизм взаимодействия с Нацполицией.