В случае нового удара США по Сирии РФ оставляет за собой право защищать свои военные объекты, в том числе с помощью С-300 и С-400 - сенатор Озеров

Россия оставляет за собой право обеспечить безопасность военных объектов в Сирии всеми имеющимися средствами в случае нового удара США по этой стране, заявил "Интерфаксу" в понедельник глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.

"Россия оставляет за собой право обеспечить безопасность авиационной базы и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, откуда бы ни исходили угрозы: с земли, с воздуха или с моря", - сказал В.Озеров, комментируя заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о возможности новых ударов США по Сирии в случае повторения химатак.

По словам В.Озерова, "надежность системы безопасности российских военных объектов гарантируется комплексами С-300 и С-400, которые расположены на российских базах".

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не исключают, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае новой химической атаки, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Если мы увидим такого рода действия (химатаки - ИФ) снова, мы держим открытой возможность будущих (силовых) действий", - сказал Ш.Спайсер в понедельник на брифинге.

7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.