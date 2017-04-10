События

22:53 10.04.2017

Берлускони призвал итальянцев отказаться от мяса на Пасху

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в кампании за вегетарианскую Пасху, пишет в понедельник итальянская газета Corriere della Sera.

Видеоролик об этом был распространен итальянской Лигой защиты животных. В нем Берлускони "приютил" пять ягнят, обнимая их и прикармливая из бутылочки, отмечает издание.

"Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи", - гласит лозунг, который поддерживает в видео бывший итальянский премьер.

ВАЖНОЕ

Вопросы экологической угрозы в зоне АТО будут вынесены на международный уровень - Жебривский

Главой правления Общественного ТВ избран экс-глава НТКУ Аласания

Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля

Двое военных ранены в понедельник в зоне АТО

НС общественного вещания не смог с первого раза избрать главу Общественного ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

США пригрозили Сирии новыми ударами в случае повторения химических атак

Турция может остаться без туристов из РФ

Шесть админпротоколов и два уголовных производства – итог празднования 73-й годовщины освобождения Одессы

Два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии - полиция

Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева не изменит свое решение - И.Луценко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа ремней на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА