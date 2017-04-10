Берлускони призвал итальянцев отказаться от мяса на Пасху

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в кампании за вегетарианскую Пасху, пишет в понедельник итальянская газета Corriere della Sera.

Видеоролик об этом был распространен итальянской Лигой защиты животных. В нем Берлускони "приютил" пять ягнят, обнимая их и прикармливая из бутылочки, отмечает издание.

"Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи", - гласит лозунг, который поддерживает в видео бывший итальянский премьер.