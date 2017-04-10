Турция может остаться без туристов из РФ

Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал источник.

Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ, утверждает еще один собеседник агентства в авиационной отрасли. По его словам, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.

Как заявила порталу "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.

"Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным - и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований - Турция сейчас явный лидер по продаже туров", - заявила Тюрина.

Она пояснила, что в акции раннего бронирования на этом направлении показали рост спроса в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию.

"Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены", - сообщила Тюрина.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это была одна из санкционных мер, принятых Москвой после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года.