События

21:08 10.04.2017

Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева не изменит свое решение - И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать аргументацию главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой относительно ее желания уйти в отставку, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка", - сказала она журналистам в понедельник вечером у здания администрации президента, где проходит заседание фракции "Блок Петра Порошенко".

Ранее в понедельник, 10 апреля, глава Нацбанка В.Гонтарева сообщила, что подала президенту Украины П.Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

В.Гонтарева отметила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

В свою очередь руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что В.Гонтарева продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя НБУ. Кроме того, по его словам, на текущей пленарной неделе в повестке дня парламента нет вопроса заслушивания отчета главы НБУ.

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