События

18:56 10.04.2017

МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ: Каждый дипломат должен соблюдать закон

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по имеющимся в их распоряжении документам по инциденту с задержанием за вождение в нетрезвом виде российского дипломата.

"МИД обрабатывает имеющиеся материалы по данному инциденту. Однако каждый дипломат должен соблюдать законодательство страны пребывания. По результатам анализа будем предпринимать меры дипломатического характера", - сказала спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщали СМИ, 9 апреля сотрудник российского посольства в Украине был задержан в Киеве патрульной полицией за вождение в нетрезвом виде автомобиля с дипломатическими номерами.

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