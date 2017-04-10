Протестующие против коррупции перевозчики перекрыли бульвар Леси Украинки в Киеве

Около 300 представителей частных перевозчиков пикетируют здание Киевской областной государственной администрации с требованием прекратить коррупцию в сфере пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие практически перекрыли проезжую часть бульвара Леси Украинки в сторону центра Киева. Всего в районе проведения акции собралось около 150 маршруток - они заблокировали проезжую часть бульвара Леси Украинки, оставив для проезда всего одну полосу.

В районе проведения акции уже образовались значительные пробки, общественный транспорт не ходит.

Собравшиеся установили перед зданием обладминистрации большую военную палатку, из громкоговорителя звучат призывы прекратить коррупцию, а также "прекратить назначать своих людей на ответственные должности".

На площади перед зданием Центральной избирательной комиссии стоит один полицейский автобус. В районе акции порядок обеспечивают около 30 правоохранителей. Они не пытаются препятствовать протестующим. Блокирование бульвара продолжается.