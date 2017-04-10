ВАСУ отложил рассмотрение иска Шокина к Порошенко и Раде на 20 апреля

Судебная коллегия Высшего административного суда Украины (ВАСУ) определила отложить рассмотрение на 20 апреля на 15.00 иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина из-за отсутствия на судебном заседании самого В.Шокина и его представителей, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Ни истец, ни его представитель не уведомили суд о причинах неявки.

Председательствующий судья Валентин Мороз заслушал мнение сторон по делу и определил отложить рассмотрение иска на 20 апреля.

Как сообщалось, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора В.Шокина. 3 апреля П.Порошенко подписал указ об увольнении его с должности.

В мае генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

В марте текущего года В.Шокин подал иск в ВАСУ о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности.

В деле указано, что истец – В.Шокин, ответчики – президент Украины П.Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что В.Шокин просит признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его "в административной должности".