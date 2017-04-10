События

15:53 10.04.2017

Полицейский пострадал в стычки с активистами Нацкорпуса, блокирующими Сбербанк в Харькове

В результате стычки, возникшей, когда работники полиции оттесняли активистов Национального корпуса от отделения "дочки" Сбербанка по ул.Донец-Захаржевского в Харькове, пострадал один полицейский, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

"На данный момент есть информация о том, что пострадал один полицейский. Он доставлен в больницу с ожогами обоих глаз", - сказала Е.Баранник журналистам.

По ее словам, на данный момент полиция не располагает официальной информацией о пострадавших со стороны активистов.

Е.Баранник также сообщила, что в настоящее время решается вопрос по внесению открытию уголовного производства по факту блокирования отделения Сбербанка России по ч.2 ст.206 (препятствование законной хозяйственной деятельности).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в настоящее время отделение не работает. Вход в здание оцеплен несколькими кордонами полиции. Несколько десятков активистов находятся на проезжей части перед зданием. Прилегающая территория оцеплена полицейскими и нацгвардейцами. Движение транспорта перекрыто.

ВАЖНОЕ

За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих

Глава НБУ заявляет об угрозах в ее адрес со стороны олигарха

Немецкие специалисты подтвердили диагноз врачей "Феофании" Насирову

Активисты националистических организаций пикетируют здание НКРЭКУ

Активисты "Национального корпуса" замуровали вход в отделение "дочки" Сбербанка в центре Харькова

ПОСЛЕДНЕЕ

Защита Януковича настаивает на незаконности передачи дела о госизмене в суд

В Испании заключили под стражу россиянина, подозреваемого в участии в кибератаках на США во время выборов

Дополнительный поезд "Интерсити+" Киев – Львов – Перемышль будет курсировать на пасхальные праздники

Киевский метрополитен в ночь с 15 на 16 апреля будет работать на час дольше, утром откроется на час раньше

В Украину идет потепление, местами ожидаются грозы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/uslugi.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА