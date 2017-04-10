Полицейский пострадал в стычки с активистами Нацкорпуса, блокирующими Сбербанк в Харькове

В результате стычки, возникшей, когда работники полиции оттесняли активистов Национального корпуса от отделения "дочки" Сбербанка по ул.Донец-Захаржевского в Харькове, пострадал один полицейский, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

"На данный момент есть информация о том, что пострадал один полицейский. Он доставлен в больницу с ожогами обоих глаз", - сказала Е.Баранник журналистам.

По ее словам, на данный момент полиция не располагает официальной информацией о пострадавших со стороны активистов.

Е.Баранник также сообщила, что в настоящее время решается вопрос по внесению открытию уголовного производства по факту блокирования отделения Сбербанка России по ч.2 ст.206 (препятствование законной хозяйственной деятельности).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в настоящее время отделение не работает. Вход в здание оцеплен несколькими кордонами полиции. Несколько десятков активистов находятся на проезжей части перед зданием. Прилегающая территория оцеплена полицейскими и нацгвардейцами. Движение транспорта перекрыто.