Защита Януковича настаивает на незаконности передачи дела о госизмене в суд

Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме от 7 апреля сообщила, что подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене до сих пор не вручено, поэтому передача соответствующего дела в суд является незаконной, настаивает адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

"Процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений. Помимо допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - цитирует В.Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

Как сообщалось, 28 марта Апелляционный суд Киева определил, что дело по обвинению В.Януковича в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).