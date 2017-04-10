Глава НБУ заявляет об угрозах в ее адрес со стороны олигарха

Один из олигархов угрожал главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее заместителю Екатерине Рожковой, заявила В.Гонтарева, не называя этого олигарха.

"Что команда скажет – можем сообщить (имя олигарха – ИФ)? – Нет, команда говорит не надо", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник, обращаясь к правлению после просьбы журналистов прокомментировать наличие таких угроз и их автора.

"Команда присутствовала, когда эти угрозы были по отношению ко мне и Е.Рожковой", – уточнила глава НБУ.

На пресс-конференции она подчеркнула, что среди признанных неплатежспособными банков крупнейшими должниками являются экс-владельцы ПриватБанка, который правительство в рамках национализации докапитализировало на 116,8 млрд грн и вынуждено будет докапитализировать еще, в частности, Игорь Коломойский.

По ее словам, общая задолженность неплатежеспособных банков и их владельцев перед Нацбанком составляет 45,2 млрд грн.

"Наша страна должна знать этих так называемых "героев" в лицо", – подчеркнула В.Гонтарева.

Среди наибольших банков-должников по кредитам рефинансирования НБУ и их экс-владельцев она назвала банк "Надра" и Дмитрия Фирташа – 9,8 млрд грн, банк "Финансовая инициатива", ВиЭйБи банк и Олега Бахматюка – свыше 10 млрд грн, Дельта Банк и Николая Лагуна – 8 млрд грн, банк "Финансы и Кредит" и Константина Жеваго – 6,3 млрд грн.

"Леонид Климов, который до сих пор сидит народным депутатом и даже входит в комитет по банкам и банковской деятельности, – 3,4 млрд грн по кредитам Имэксбанка, – закончила перечислять фамилия глава центробанка.

Она отметила, что более двух лет информация об этой задолженности и правонарушениях указанных банков и 20 банков-"моек" и "зомби"-банков находится в правоохранительных органах.