События

14:12 10.04.2017

Охрана порядка возле центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве усилена. Активисты не расходятся

Правоохранители усилили охрану общественного порядка возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской, где активисты партии "Национальный корпус" в понедельник начали бессрочную акцию протеста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", через час после начала акции, ориентировочно в 13.00 понедельника на ул.Владимирскую подъехали два автобуса с правоохранителями в полной экипировке, а количество военнослужащих Национальной гвардии увеличилось до 40, они выстроились вдоль отделения банка.

Напротив входа в банк активисты установили две палатки, а также деревянные лавки. Все желающие озвучивают свою позицию при помощи громкоговорителя. Собравшиеся ведут себя мирно.

Окна банка закрыты ролетами, однако отделение работает, охранники впускают и выпускают немногочисленных посетителей.

ВАЖНОЕ

За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих

Глава НБУ заявляет об угрозах в ее адрес со стороны олигарха

Немецкие специалисты подтвердили диагноз врачей "Феофании" Насирову

Активисты националистических организаций пикетируют здание НКРЭКУ

Активисты "Национального корпуса" замуровали вход в отделение "дочки" Сбербанка в центре Харькова

ПОСЛЕДНЕЕ

Дополнительный поезд "Интерсити+" Киев – Львов – Перемышль будет курсировать на пасхальные праздники

Киевский метрополитен в ночь с 15 на 16 апреля будет работать на час дольше, утром откроется на час раньше

В Украину идет потепление, местами ожидаются грозы

Полиция задержала 16 участников конфликта на Аллее Славы в Одессе

Полиция оттеснила активистов Нацкорпуса от Сбербанка в Харькове

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Тренажеры
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА