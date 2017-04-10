Охрана порядка возле центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве усилена. Активисты не расходятся

Правоохранители усилили охрану общественного порядка возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской, где активисты партии "Национальный корпус" в понедельник начали бессрочную акцию протеста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", через час после начала акции, ориентировочно в 13.00 понедельника на ул.Владимирскую подъехали два автобуса с правоохранителями в полной экипировке, а количество военнослужащих Национальной гвардии увеличилось до 40, они выстроились вдоль отделения банка.

Напротив входа в банк активисты установили две палатки, а также деревянные лавки. Все желающие озвучивают свою позицию при помощи громкоговорителя. Собравшиеся ведут себя мирно.

Окна банка закрыты ролетами, однако отделение работает, охранники впускают и выпускают немногочисленных посетителей.