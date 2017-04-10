Полиция оттеснила активистов Нацкорпуса от Сбербанка в Харькове

Полицейские оттеснили активистов партии "Национальный корпус от здания отделения "дочки" российского Сбербанка в Харькове по ул.Донец-Захаржевского.

"Мы сидели, блокировали, неожиданно появилось человек 50-60 (полицейских - ИФ), начали нас оттеснять, избивать", - сказал журналистам представитель "Национального корпуса" Антон Цебро в понедельник.

По его словам, как минимум, один из активистов получил травму головы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сейчас полиция выставила кордон в несколько рядов перед центральным входом в банк.

Активисты стоят и сидят на пуфах на проезжей части перед зданием. Движение транспорта по улице перекрыто. Отделение банка не работает.

Ранее в этот день активисты партии "Национальный корпус" начали блокировать отделения российских банков в Харькове. Так, возле отделения Сбербанка по ул.Донец-Захаржевского несколько десятков молодых людей начали закладывают белыми блоками центральный вход в отделение и заклеивать окна листовками.

В свою очередь пресс-службе Сбербанка агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что к настоящему времени приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу ул.Донец-Захаржевского, 2.