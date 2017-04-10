Немецкие специалисты подтвердили диагноз врачей "Феофании" Насирову

Университетский кардиологический центр Фрайбурга (клиника кардиологии и ангиологии) подтвердили выводы больницы "Феофания" по поводу диагноза отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову, сообщает Государственное управление делами.

"После обнародования результатов комиссии Минздрава Украины по поводу правильности диагноза Роману Насирову клиническая больница "Феофания" Госуправления делами обратилось к иностранным специалистам касательно независимой экспертизы диагностирования и проведения лечения пациента Р.Насирова", - говорится в сообщении пресс-службы Госуправления делами.

Согласно информации, Университетский кардиологический центр Фрайбурга дал свои независимые выводы на основании полученной медицинской документации.

"По результатам исследования на основании методических рекомендаций Европейского сообщества кардиологов и в соответствии с немецкой DRG-системой – определенный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" госуправления делами установлен правильно", - говорится в сообщении.

В конце марта пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила, что клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный в клинической больнице "Феофания" главе ГФС Р. Насирову, фигуранту дела о злоупотреблении властью и служебным положением. Соответствующие выводы комиссии по оценке качества оказания медицинской помощи подозреваемому в условиях больницы "Феофания" предоставлены НАБУ 27 марта.

Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.